Ein Abend voller Musik und Erinnerungen

Am 20. April lädt der Gospelchor SingRing anlässlich seines 25-jährigen Bestehens zum Jubiläumskonzert in den Lustenauer Reichshofsaal.

Lustenau. „Sowiesooooo-sowiesooooo-sowiesooooo, my Lord heyhooooo, …..“, tönt es kraftvoll durch den Proberaum in der MS Hasenfeld in Lustenau. Während Chorleiter Michael Perčinlić noch einmal das Mikro testet, wärmen die Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen auf und machen sich mit Bewegungen und Klatschen locker. Endspurt in Sachen Probe, heißt es für den Lustenauer Gospelchor SingRing.

Am Samstag, 20. April findet das große Jubiläumskonzert im Reichshofsaal statt und bis dahin heißt es noch intensiv am Repertoire üben. „Ain’t No Mountain High Enough“, lautet einer der Songs – und dieses Motto gilt auch für den inzwischen weit über die Grenzen bekannte Chor. „Lasst uns loslegen, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns“, spornt Perčinlić seine Truppe an.

Jubiläumsjahr-Highlights

25 bewegte und vor allem stimmgewaltige Jahre liegen hinter dem Chor und mit einem „abwechslungsreichen SingRing-Feuerwerk wird das Jubiläumsjahr dementsprechend zelebriert“, verspricht der Lustenauer. Für Perčinlić ist 2024 ebenfalls ein Jubeljahr – neben seinem 50. Geburtstag, den er am Tag nach der Probe begeht, hat auch er ein Vierteljahrhundert als Chorleiter auf dem Buckel. „Wobei die Begeisterung in all den Jahren nicht nachgelassen hat, ganz im Gegenteil. Der Spaß meiner Chormitglieder am Singen, die besondere Gemeinschaft untereinander und die Freude des Publikums, das sich immer wieder leicht anstecken lässt, sind eine wunderbare Motivation“, erzählt er.

Von Nonnen zu Gospels

Es war im Dezember 1999, als Michael Perčinlić den Jugendchor der Pfarre „St. Peter und Paul“ besuchte, ohne zu ahnen, dass diese Begegnung sein Leben als Chorleiter für die nächsten 25 Jahre und wohl auch darüber hinaus prägen würde. „Es war die Zeit, in der Whoopi Goldberg das Fernsehpublikum mit ihren musikalischen Nonnen und der unglaublich mitreißenden Gospelmusik verzauberte“, schwelgt der 50-Jährige in Erinnerungen. „Dieser „Hype“ war dann unter anderem dafür ausschlaggebend, dass er die Leitung des Jugendchors übernahm und daraus ein Gospelchor wurde.

Ein Vierteljahrhundert voller Stimmgewalt und Gemeinschaft

Die meisten der über 40 Chormitglieder sind längst aus dem jugendlichen Alter herausgewachsen, aber dies scheint sich nur positiv auf die Musikalität der vor Energie und Freude strotzenden Truppe auszuwirken. Chor-Obfrau Gloria Vetter (die das Amt gemeinsam mit Theresa Ludescher belegt), Andrea Umbach und Monika Maier sind sozusagen die SingRing-Urgesteine und seit der ersten Probe dabei. „Wir haben so ein tolles Miteinander und das Nachprogramm im Anschluss an unsere Proben dauert meistens etwas länger“, lacht Vetter. Normalerweise wird einmal wöchentlich im Theresienheim geprobt und die „Katakomben“ können wahrlich ein Lied von so manch legendärem After-Probenhock singen.

Joyful, Joyful

Mit dem SingRing Ball im Jänner wurde das Jubiläumsjahr gestartet. Neben dem großen Frühlingskonzert steht am 10. Oktober noch ein Charity-Konzert sowie eine Firmung, eine Bergmesse, ein Adventskonzert, ein Release von vier Songs und erstmalig ein dreitägiger Ausflug auf dem Programm. „Das ist eine Premiere für uns, aber langweilig wird es sicher nicht, denn passend zum Motto unseres Jubiläumskonzertes ist Spaß garantiert“, so Percinlic. „Joyful, Joyful“ lautet der Titel des Konzertabends, der mit Unterstützung der SwingWerk Big.Band (die 2024 ebenfalls 35-Jahr-Jubiläum feiert) einen zeitlosen Ausschnitt aus 25 Jahren musikalischer Schaffenskraft inklusive einer Hommage an die „Sister Act-Anfänge“ präsentieren wird. (cth)

Factbox:

SingRing Jubiläumskonzert: Joyful Joyful

Reichshofsaal Lustenau

Samstag, 20. April

Einlass mit Bewirtung: 19 Uhr

Konzertbeginn: 20 Uhr

Vorverkauf: € 23,– über Ländleticket

(online bzw. bei allen Raiffeisenbanken und Sparkassen)