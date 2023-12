Ein Abend voller Klang und Vielfalt

Bludenz. Am Samstag, 9. Dezember, begeisterte das Feuerbach Quartett das Publikum in der Remise Bludenz mit einer musikalischen Zeitreise.

Mit ihrem neuen Album „Born to be Child“ nahm das Feuerbach Quartett vergangenen Samstag seine Zuschauer*innen im Remise-Saal mit auf ein klangvolles Abenteuer durch die Zeit der Musik. Kennengelernt an der Musikhochschule, entstand zwischen Jamila Musayeva, Max Eisinger, Eugen Hubert und Lukas Kroczek, eine besondere Verbindung in ihrer einzigartigen Art und Weise die Grenzen der Kammermusik neu definieren zu wollen. Die vier Musiker*innen, die aus vier unterschiedlichen Nationen stammen, wurden in ihrer Kindheit und Jugend von verschiedenen musikalischen Einflüssen geprägt. Voller Leidenschaft an der Symbiose zwischen klassischer und zeitgenössischer Musik, stellten sie ein ganz und gar einzigartiges Konzerterlebnis auf der Bühne dar.