Ein Abend fÃ¼r Partner

Der SC Hohenems lud am vergangenen Donnerstag zum diesjährigen Sponsorenabend.

Nach der Begrüßung durch Raiba Vorstandsdirektor Andreas Giesinger freute sich auch Bürgermeister Dieter Egger über den bevorstehenden Start in die neue Eishockeysaison im „neuen“ Eisstadion Herrenried. HSC Obmann Michael Töchterle und Vize-Obmann Alexander Perera gaben in weiterer Folge einen Einblick in das Vereinsleben der Steinböcke und stellten die Heimkehrer Thomas Auer, Martin Mairitsch und Stefan Spannring vor. Das Trainerteam Heimo Lindner, Martin Vidmar und Martin Mallinger blickte auf die neue Saison und in gemütlicher Runde fand der Abend dann bei den Gesprächen in der Runde einen geselligen Ausklang. “Ein herzliches Vergeltsgott an alle Partner und Sponsoren für die wichtige Unterstützung unseres Vereins – ohne deren Beitrag wäre ein erfolgreiches Vereinsleben nicht möglich“, so Obmann Mike Töchterle abschließend.