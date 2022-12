Ein Abend für Freunde ist zurück

Am kommenden Montag, 19. Dezember steigt in der Altacher Pfarrkirche der inzwischen traditionelle Lichtblicke Abend.

Altach . Seit nunmehr über 20 Jahren sorgt der Lichtblicke-Abend in Altach kurz vor Weihnachten mit seinen wunderbaren Darbietungen und der berührenden Solidarität für eine einzigartige emotionale Stimmung in der Pfarrkirche. Nach der coronabedingten Pause kann dieser besondere Abend für Freunde in diesem Jahr endlich wieder stattfinden.

Das Lichtblicke Konzert gehört mittlerweile zu einem absoluten Highlight in der Gemeinde und so warten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche musikalische Gäste auf die Besucher in der Altacher Pfarrkirche. Neben Stammgast und Mitorganisator Riccardo di Francesco stellen sich in diesem Jahr auch der Chor Joy, die Band kurzfristig, die Allrounders, Andre Vitek, Julia Schweiger und der Cadillac Jazz Chor in den Dienst der guten Sache. „Wer zu Weihnachten ganz besondere Momente erleben möchte, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen“, lädt Jürgen Egle vom Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg am 19. Dezember ab 19 Uhr in die Pfarrkirche nach Altach.