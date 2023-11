Ein Abend für Aurora

Die Rubberneckers-Band veranstaltete eine Charity-Veranstaltung für die Lustenauerin Aurora Kllokoqi (10), die seit einem schweren Autounfall im Rollstuhl sitzt.

Ein guter Freund von Jochen Grabher organisierte der Band eine Location. In der Postgarage Arena in Dornbirn traten am Samstag die Rubberneckers vor 100 Personen auf. 100 Tickets wurden zu je 100 Euro verkauft. Die Gäste erhielten dafür Essen und Getränke sowie beste Unterhaltung durch die Band. Damit tatsächlich die gesamten Einnahmen von diesem Abend an Aurora übergeben werden konnten, wurde der Abend von vielen Personen gesponsert. So stellte beispielsweise die StadtMetzg in Dornbirn das Essen kostenlos für die Veranstalter zur Verfügung. Aber auch Bier, Wein, Getränke, Brot, die Location, die Lichttechnik und noch viele andere Dinge wurden von den einzelnen Personen für Aurora übernommen. So kamen am Ende des Abends 10.500 Euro zusammen. Die Erlöse der Tombola sind da noch nicht mitangeführt. Auch diese werden an Aurora übergeben.