Ein 3:3 im Leiblachtal-TEST-Derby SV typico Lochau gegen den ECO-Park FC Hörbranz

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! In einem ersten Testspiel nach der fast siebenmonatigen Corona-Spielpause trennten sich der SV typico Lochau und der ECO-Park FC Hörbranz im „Leiblachtal-Derby“ im Corona-FIT-gemachten Stadion Hoferfeld mit einem leistungsgerechten 3:3 Unentschieden.

Seit Ende Oktober 2020, nach dem „Corona-bedingt“ abrupten Abbruch der Vorarlberger Fußballmeisterschaft, haben die Amateurfußballer darauf gewartet, wieder ins Fußballgeschehen einsteigen zu können. Am 19. Mai war es nun soweit, landesweit haben die Mannschaften ihre Trainings wieder aufgenommen. Im heimischen Stadion Hoferfeld war das Testspiel des SV typico Lochau gegen den Nachbarn aus Hörbranz natürlich ein erstes besonderes Highlight. Und auch für die „ausgehungerten“ Fußballfans hat so ein Derby natürlich immer wieder seinen besonderen Reiz.

Ein gerechtes Ergebnis

Das Spiel selbst verlief, auch aufgrund der sechs Tore, höchst unterhaltsam. Beiden Mannschaften war der „Trainingsrückstand“ anzumerken. Lochau ging durch ein Elfmetertor mit 1:0 in Führung, geriet dann mit 1:3 in Rückstand, schaffte in der 79. Minute den doch noch verdienten Ausgleich. Vorrangiges Ziel der beiden Trainer Rifat Sen (Lochau) und Thomas Kirchmann (Hörbranz) war es, bei diesem langersehnten Match taktische Spielfreude zu entwickeln bzw. die richtigen Einheiten zu finden. Und so kamen alle Kaderspieler zu ihren Einsätzen.

Große Ziele für beide Mannschaften

Für beide Mannschaften ist die abgebrochene Spielsaison 2020/21 jedoch noch nicht zu Ende. Es warten besondere Herausforderungen.

Der SV typico Lochau steht beim Vorarlberger Fußballcup im Viertelfinale, also unter den besten acht Vorarlberger Amateurmannschaften. So trifft man am Mittwoch, dem 23. Juni um 18.30 Uhr im Stadion Hoferfeld, auf den Sieger der Partie Tisis gegen Bezau. Bei einem Sieg warten im Halbfinale am 26. Juni der FC Lustenau, Röthis oder Hohenems 1b.