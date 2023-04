Ein 100 Jahr-Jubiläum im Zeichen des Miteinanders

Diese Woche erfolgte der Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten Diepoldsauer Rheindurchstich.

Dornbirn. Mit einem lauten Knall sollten diese Woche die 100-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten rund um den Diepoldsauer Rheindurchstich offiziell beginnen. Pünktlich um 11.00 Uhr erfolgte durch Landesrat Christian Gantner, Susanne Hartmann (Vorsteherin Bau- und Umweltdepartement Kanton Sankt Gallen), Adrian Schertenleib (Sektionschef Hochwasserschutz Bundesamt für Umwelt), Patrick Spirig und Carsten Zeiske (OK-Komitee-Geschäftstelle Verein 100 Jahre Diepoldsauer Rheindurchstich) die Sprengung, die allerdings ein bisschen auf sich warten ließ. Erst mit ein paar Sekunden Verspätung gab es dann doch noch den ersehnten Donner und bescherte dem OK-Komitee sozusagen ein kleines Déjà-vu – am 18. April 1923 verspätete sich auch die mit Spannung erwartete Flutung. Erst eine Nachhilfe mit Pickel und Schaufel machte dem Wasser schließlich den Weg ins neue Bachbett frei.

Zum besonderen Jubiläum im Jahr 2023 plant das Organisationskomitee des dafür neu gegründeten Vereins „100 Jahre Diepoldsauer Rheindurchstich“ mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden Altach, Diepoldsau, Hohenems, Lustenau, Mäder, Oberriet und Widnau eine Veranstaltungsreihe mit Konzerten und Lesungen an speziellen Orten, eine kilometerlange Menschenkette, die am 4. Juli mit 4500 Kindern entlang des Rheins gebildet werden soll, eine Wanderausstellung zur Geschichte des Rheindurchstichs und verschiedene Sportevents, wie z.B. Geo-Caching bei dem man ab sofort fünf Schätze im Raum Diepoldsau speziell für dieses Jubiläum versteckt hat. „Alle Jubiläumsaktivitäten sollen eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen und grenzüberschreitende Verbindungen schaffen“, erklärte Patrick Spirig in der Eröffnungsrede.