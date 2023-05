Eileen Campbell zur besten BL-Spielerin ausgezeichnet

SPG Altach/Vorderland Kicker und Nationalteamspielerin erhielt eine große Ehrung.

Eileen Campbell ist die Spielerin der Saison 2022/23 in der Planet Pure Frauen Bundesliga. Die Stürmerin der SPG SCR Altach/FFC Vorderland und vierfache Teamspielerin setzt sich mit 16 Punkten Vorsprung auf ihre Sturmkollegin Linda Natter durch und darf sich nach der Wahl zu Vorarlbergs Fußballerin des Jahres 2022 über die nächste persönliche Auszeichnung freuen. Auf dem dritten Platz landet Lilli Purtscheller vom SK Sturm Graz.



„Ich bin sehr überrascht, denn ich habe davon nichts gewusst und auch nicht damit gerechnet. Wenn man dann so überrascht wird, ist es natürlich umso schöner. Ich bin sehr stolz, weil ich auch schon viele Verletzungen hinter mir habe. Wenn man dann so eine Auszeichnung bekommt, ist das eine große Ehre. Ich denke, dass wir als Team eine sehr gute Saison gespielt haben und man eigentlich keine spezielle Spielerin herausheben kann. Persönlich bin ich natürlich sehr glücklich mit den letzten Monaten und möchte darauf aufbauen“, so die frischgekürte Spielerin der Saison im Rahmen der Übergabe der Trophäe durch ÖFB-Präsident Johann Gartner im Vorfeld des Meisterschaftsspiels zwischen SoccerCoin USV Neulengbach und der SPG SCR Altach/FFC Vorderland am Pfingstsonntag im Wienerwaldstadion in Neulengbach.



Neben den Trainer:innen der zehn Bundesligisten gaben bei der vom ÖFB zum dritten Mal durchgeführten Wahl zur Spielerin der Saison erstmalig auch die zehn Sportdirektor:innen sowie Präsident:innen ihre Stimmen ab. Eileen Campbell wurde dabei von jeweils drei Trainer:innen, Sportdirektor:innen und Präsident:innen auf Platz eins gewählt. Vier Mal landete die 22-Jährige auf dem 2. Platz.



Campbell erzielte in dieser Spielzeit in bisher 16 Saisonspielen in der Planet Pure Frauen Bundesliga 15 Treffer und steuerte sechs weitere Tore bei.



Bernhard Summer, Trainer der SPG SCR Altach/FFC Vorderland zur Auszeichnung seiner Stürmerin sowie zur zweitplatzierten Linda Natter: „Es macht mich schon sehr stolz, weil Eileen und Linda zwei ganz tolle Spielerinnen sind mit sehr viel Charakter. Es ist nicht nur für die beiden eine schöne Auszeichnung, sondern für die ganze Mannschaft und letztendlich für den gesamten Verein. Bei Eileen wird es natürlich schwierig sein, sie zu halten, aber ich hoffe sehr, dass sie bei uns bleibt.“Nach Lisa Kolb (2021) und Annabel Schasching (2022) geht die Auszeichnung zur Spielerin der Saison damit zum dritten Mal in Folge an eine Spielerin des Frauen-Nationalteams. Mitte November 2022 feierte Eileen Campbell ihr Debüt unter Teamchefin Irene Fuhrmann. Im Februar 2023 erzielte die Angreiferin beim 2:1-Prestige-Erfolg gegen die Niederlande ihren Premieren-Treffer im Teamdress.



Eileen Campbell könnte sich neben der Auszeichnung zur Spielerin der Saison auch noch die Torjägerinnenkrone in der Planet Pure Frauen Bundesliga sichern. Eine Runde vor Schluss liegt die gebürtige Feldkirchnerin drei Treffer hinter ihrer Teamkollegin Linda Natter (18 Tore) auf Platz zwei.



Wahl zur Spielerin der Saison 2022/23: Endergebnis1. Campbell Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland) 59 Punkte

2. Linda Natter (SPG SCR Altach/FFC Vorderland) 43 Punkte

3. Lilli Purtscheller (SK Sturm Graz) 25 Punkte

4. Mateja Zver (spusu SKN St. Pölten) 20 Punkte

5. Maria Olsen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland) 18 Punkte

6. Michela Croatto (SK Sturm Graz) 13 Punkte

7. Sarah Mattner-Trembleau (spusu SKN St. Pölten) 11 Punkte

8. Annabel Schasching (bis 31.12.2022 SK Sturm Graz) 11 Punkte

9. Jasmin Eder (spusu SKN St. Pölten) 8 Punkte

10. Stefanie Enzinger (spusu SKN St. Pölten) 8 Punkte