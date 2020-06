Eileen Campbell und Lisa Metzler nun fix beim FFC Vorderland

Duo wechselt fix zum Bundesligisten

Der FFC Vorderland hat zwei wichtige Personalentscheidungen geklärt. Der Frauen Bundesligist kann mitteilen, dass sich die beiden bisherigen Leihspielerinnen Eileen Campbell und Lisa Metzler nun fix dem FFC Vorderland angeschlossen haben.

„Wir freuen uns sehr, dass die beiden Ladies dem FFC Vorderland über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Eileen und Lisa haben sich in der abgelaufenen Spielzeit zu wichtigen Stammspielerinnen entwickelt und sind mit den gezeigten Leistungen zu einem wichtigen Bestandteil unseres Teams geworden. Wir sind uns sicher, dass wir in den nächsten Saisonen viel Freude mit den beiden haben werden“, so FFC Sportchef Tobias Thies.