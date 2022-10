Eigentor? Darum fährt der MOHI nicht in die Innenstadt

Hilfsbedürftige Menschen in der Bregenzer Fußgängerzone können aufgrund der gesetzlichen Lage nicht mehr vom Mobilen Hilfsdienst betreut werden.

Auf VOL.AT-Anfrage übt eine anonyme Mitarbeiterin deutliche Kritik an der autofreien Zonen-Lösung in der Landeshauptstadt. "Während es Taxis beispielsweise erlaubt ist, in die für den Verkehr gesperrten Bereiche einzufahren, müssen wir jenen Menschen, die so dringend auf unsere Hilfe angewiesen sind, leider vermehrt absagen. Gerade fußkranke Menschen, die in einem Haus ohne Lift leben, oder Patienten mit Augenerkrankungen leiden besonders, da wir sie nicht mehr vor Ort betreuen oder abholen können. Ein Arztbesuch wird für die Betroffenen so oft zur Tortur, auch die Rettungsdienste oder Taxiunternehmen sind durch die neu entstandene Situation schlicht überfordert", informiert die Mitarbeiterin der hilfestellenden Einrichtung.