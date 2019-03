Eigene Bildarchive im Fokus

Die Vernissage „Aus analogen Archiven“ setzt sich künstlerisch mit dem Bild auseinander

Insgesamt sind es sechs Künstler aus der Schweiz, Österreich und aus Amerika, die gemeinsam die Ausstellung „Aus analogen Archiven“ im Kunstforum Montafon bestücken. Doch was bedeutet der Titel der Ausstellung? Allesamt haben sich mit dem analogen Bild auseinandergesetzt, und das in einer künstlerischen Form. So werden beispielsweise in Videoinstallationen Fotos aus dem analogen Archiv der Künstlerin Letizia Werth in einer ganz speziellen Form präsentiert. Doch auch Anna-Sabina Zürrer setzt sich in einer Performance mit dem Bild – speziell an diesem Abend mit dem Dia – auseinander.