Eifrige Gehilfen im Kräutergarten

Rosi Schwer und ihre Schützlinge von der Schülerbetreuung halfen beim Jäten im inatura-Garten.

Dornbirn. Langsam aber sicher kehrt auch in der inatura so etwas wie Normalität zurück. So herrschte diese Woche im blühenden Kräutergarten endlich wieder reger Betrieb. Zwischen Brennesseln und Rosmarin war schon von Weitem lautes Lachen zu hören. Rosi Schwer und Begleiterin Julia Trost schauten mit ihren Kindern von der Schülerbetreuung der VS Leopold auf eine „Unkraut-Ex-Visite“ vorbei. Mit im Gepäck: „Handschuhe, Schaufeln und eine Menge an Motivation!“ Schließlich galt es die beiden Betreuerinnen vom inatura-Kräutergarten, Beate Hermann und Bernadette Schild tatkräftig zu unterstützen.