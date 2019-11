Ehrungen und höchster Musikgenuss

Harmonie Weiler lud zum Herbstkonzert

Weiler. Das Herbstkonzert als Höhepunkt des Vereinsjahres – dies gilt auf jeden Fall für den Musikverein Harmonie Weiler. Kapellmeister Dominik Krug und seine Musiker hatten ein anspruchsvolles und gleichzeitig abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und eingeübt. Die Früchte der Arbeit konnte die Harmonie in Form vom wohlverdienten lautstarken Applaus im bis auf den letzten Platz belegten Montfortsaal ernten. Begeisterte Zuhörer waren unter anderem Bürgermeister Dietmar Summer, sowie Pfarrer Marius Ciobanu. Die beiden sowie der Rest des Publikums konnten sich zu Beginn des Konzertreigens vom Talent des Musikernachwuchses überzeugen – auch die Jungmusik Weiler war bestens vorbereitet und entzückte die Zuhörer, die dann auch vehement eine Zugabe forderten. Für ihre erfolgreich absolvierten Leistungsabzeichen wurden auch sechs Jungmusiker ausgezeichnet. Dass man in Weiler sich um die Musikzukunft keine Sorgen machen musste, belegten auch die sechs erfolgreichen Teilnehmer beim Musikwettbewerb „Prima la Musica“, sie erhielten aus den Händen von Bürgermeister Summer jeweils eine kleine Aufmerksamkeit. Doch bevor die nächste Generation das Zepter übernimmt, sorgen auch die altgedienten Musiker durch ihre Vereinstreue für Furore. Zwei von ihnen wurden im Rahmen des Konzerts ausgezeichnet. Fähnrich Hugo Ludescher erhielt für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrenspange in Gold vom Vorarlberger Blasmusikverband, Thomas Summer wurde für seine 25-jährige Vereinstreue zum Ehrenmitglied ernannt.