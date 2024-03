Ehrung für Götzner Sportler

Die Marktgemeinde Götzis ehrte junge Götzner für ihre sportlichen Leistungen.

In den vergangenen Jahren haben Athleten aus Götzis in verschiedenen Sportarten zahlreiche Titel und Medaillen errungen sowie Podestplätze erobert. Die Marktgemeinde lud nun die erfolgreichen Sportler und Funktionäre der Vereine zu einem Ehrenabend, um ihre Leistungen gebührend zu würdigen. Der Ehrenabend zeigte dabei wieder einmal auf, dass die Jugendarbeit der Götzner Vereine eine große Stütze für das Miteinander in der Marktgemeinde ist und wie erfolgreich die Trainer der Vereine ehrenamtlich ihre Zeit für die Jugend investieren.

In einem feierlichen Rahmen verlieh die Marktgemeinde Götzis an diesem Abend Ehrenabzeichen in Bronze, Silber und Gold für Erfolge in den Jahren 2022 und 2023. Ausgezeichnet wurden nicht weniger als 14 Landesmeister, 16 österreichische Meister, ein Welt- und zwei Vizeweltmeistertitel. Für ihre Teilnahme an den olympischen Spielen in Peking wurde Skifahrerin Christine Scheyer ausgezeichnet. Neben den aktiven Sportlern wurden auch 20 Funktionäre der Götzner Sportvereine ausgezeichnet. Ohne deren ehrenamtlichen Einsatz bei den Trainings und den Wettkämpfen wären die Leistungen der Götzner Sportler nicht möglich. Die Marktgemeinde Götzis ist stolz auf das aktive Vereinsleben in Ort und über Leistungen die in den vergangen beiden Jahren geleistet wurden. MIMA