Ehrung für die kleinen Stars in der Musikszene

Die Förderpreise an die Schüler der Musikschule Rankweil wurden von Gina Pallhuber und Ingold Breuss übergeben.

RANKWEIL. Als einzige der insgesamt achtzehn Musikschulen in Vorarlberg veranstaltete die Musikschule Rankweil-Vorderland bereits zum fünfzehnten Mal einen vereinsinternen Wettbewerb. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Förderpreise im Rahmen eines Konzert im Musikschulzentrum im kleinen Vereinshaussaal der Musikschule Rankweil-Vorderland an die glücklichen Gewinner übergeben. Für die Aktiven der Musikschule Rankweil-Vorderland war es die Generalprobe für die landesweiten Titelkämpfe, welche im März im Landeskonservatorium Feldkirch über die Bühne gehen werden. „Wir wollen mit dem Vereinswettbewerb allen fleißigen, talentierten Schülern die Möglichkeit geben ihre Arbeiten und gezeigten Leistungen der letzten Monate auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es müssen die erbrachten Vorstellungen auch honoriert werden“, sagt Musikschule Rankweil-Vorderland Leiter Ingold Breuss und war über die Darbietungen voll des Lobes. Zusammen mit Sponsor Volksbank Rankweil Filialleiterin Gina Pallhuber hat Breuss die zu ehrenden Schüler mit Gutscheinen ausgezeichnet. Die sieben Schüler Raphael Böhler (10 Jahre/Orgel), Pius Marte (13/Violine), Eva Lechner (14/Orgel), Adam Kopf (18/Horn) und das Terzett Viktoria Idzanovic (14), Janine Manser (14) und Joelle Popovic (15) erhielten in ihren Kategorien den Hauptpreis. Insgesamt nahmen fünfzehn Solisten und zwei Ensembles bei der Vereinsveranstaltung teil. Bei der feierlichen Ehrung mit Konzert und Preisübergabe wussten die Preisträger Pius Marte auf der Violine und das Mädchen-Trio Idzanovic, Manser und Popovic vor den Zuschauern zu überzeugen. VN-TK