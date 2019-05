Ehrung der erfolgreichsten Familienunternehmen Vorarlbergs 2019

Vergangenen Donnerstag wurden im Messequartier Dornbirn vor 300 Besuchern "Vorarlbergs erfolgreichste Familienunternehmen" geehrt.

Die Kategorien wurden nach Anzahl der Mitarbeiter geordnet. So gewann dabei Bitsche Optik in der Kategorie bis 20 Mitarbeiter. “Der Grüne” Kurz Micheluzzi räumte in der Rubrik 21 bis 100 Mitarbeiter ab. Die Mohrenbrauerei setzte sich in der Kategorie 101 bis 300 Mitarbeiter durch. Sowohl sie als auch die Getzner Textil AG (über 301 Mitarbeiter) wurden mit einem Award von Künstler Alexander Stark gewürdigt.