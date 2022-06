Ehrgeizige Teams testeten ihr Wissen beim ersten Klima Pub-Quiz

Bludenz. Am Mittwoch, den 8. Juni wurde im Café Remise in Bludenz gerätselt. Und zwar zu einem bestimmten Thema: unserem Klima.

Das Pub-Quiz ist eine alte britische Tradition, bei der man sich in einem Lokal zum gemeinsamen Quizspielen trifft. Teams bis zu vier Personen stellten in Bludenz ihr Wissen zum Thema Klima auf die Probe. Moderiert wurde das Quiz vom Energieinstitut Vorarlberg. Bei guter Verpflegung wurde im gemütlichen Rahmen gerätselt und gelacht. Spannende Fragen zu Klimaveränderung, Klimaschutz oder umweltfreundlicher Mobilität mussten beantwortet werden. Ehrgeizige Spieler*innen beantworteten über 70 Fragen zu Klimathemen. Am Ende freute sich das Gewinner*innen-Team über WIGE-Gutscheine.