Ehrenvoller Abschied von Monika Haller und Co. im ÖHB-Cup

Feldkirchs Handballdamen verlieren erwartungsgemäß gegen Serienmeister Hypo Niederösterreich im ÖHB Achtelfinale

Videos vom Cupspiel Sparkasse BW Feldkirch vs Hypo Niederösterreich

Gleich dreimal konnte die junge Handballmannschaft von HC BW Feldkirch im Achtelfinale des ÖHB Cup gegen Rekordmeister Hypo Niederösterreich vor leeren Rängen in der Reichenfeldhalle den Rückstand wettmachen. Feldkirch bot wie schon vor zwei Taggen in der Meisterschaft in Niederösterreich (19:31) eine kämpferisch und phasenweise spielerisch sehr gute Vorstellung, blieb aber leider unbelohnt. Ohne Torjägerin Laura Seipelt-Fasching zeigte Feldkirch gegen die Profitruppe aus Niederösterreich tollen Handballsport und auch viele gute Traumtore.