Ehrenvolle Berufung von Nachwuchsrodlerin Nina Bleiner

Bludenz (VRV). Aufgrund ihrer bisher tollen Leistungen wurde Nina Bleiner vom Rodelclub Sparkasse Bludenz für den Continental Cup in PyeogChang/Südkorea nominiert.

Nina Bleiner gilt als eines der größten Rodeltalente Österreichs. Die erst 14-jährige ist das jüngste Mitglied des Austria-Kaders und gilt als sehr zielstrebig und konsequent. Ihr Talent hat sie unter anderem beim Continental Cup im Dezember 22 in Bludenz mit dem 4. Rang als beste Österreicherin unter Beweis gestellt. Auch beim kürzlich im sauerländischen Winterberg (BRD) durchgeführten Continental Cup konnte sie auf der sehr anspruchsvollen Bahn mit dem 10. Rang in einem hochklassigen Teilnehmerfeld überzeugen. Nun geht es also mit dem 10-köpfigen Österreichischen Nachwuchskader zur Olympiabahn von PyeongChang/Südkorea, wo vom 29. Jänner bis 14. Februar 2023 eine internationale Trainingswoche und schließlich das Finale zum Continental Cup 2022/2023 stattfindet. Alles Gute und viel Erfolg!