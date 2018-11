"Ehrenpreis der Vorarlberger Wirtschaft für das Lebenswerk" für Georg Meusburger

Bregenz - Das Vorarlberger Wirtschaftsforum ist heute zum fünften Mal Schauplatz für eine ganz besondere Auszeichnung. Die Industriellenvereinigung Vorarlberg, die Wirtschaftskammer Vorarlberg und die Vorarlberger Nachrichten haben den „Ehrenpreis der Vorarlberger Wirtschaft für das unternehmerische Lebenswerk“ an den Gründer des Wolfurter Unternehmens Georg Meusburger GmbH, Georg Meusburger überreicht.

Georg Meusburger gründete sein Unternehmen 1964 als Ein-Mann-Betrieb. Sein Vater, Landwirt in Schwarzenberg, bürgte damals mit seinem Kühen für den Junior. Der Schlosser- und Maschinenbaubetrieb spezialisierte sich. Mit dem standartisierten Formaufbauten kam der Erfolg. Seither wächst das Unternehmen kontinuierlich . Die in Wolfurt und Lingenau hergestellten Produkte werden im Formen- bzw. Stanzwerkzeugbau als Grundlage für Produktionswerkzeuge verwendet.

Auf die duale Ausbildung schwört er bis heute. Schon früh hat er auf die Ausbildung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses gesetzt. Auch auf die Weiterbildung der Mitarbeiter legt das Unternehmen, das inzwischen eine Reihe weiterer Firmen in der Gruppe vereint, größten Wert. Ebenso auf das Betriebsklima. Der Firmengründer, der die Führung des Unternehmen 2007 in die Hände von Sohn Guntram legte, ist nach wie vor in den Fabrikshallen in Wolfurt anzutreffen.