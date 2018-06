Ehrenamtstreff im Schollaloch

Die Ehrenamtsinitiative "z´Kobla dahoam" unter der Leitung von Lothar Huber sowie Achim Steinhauser, Leiter der Häuser der Genrationen und Pflegedienstleiterin Simone Fleisch luden die ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Koblach Mitte Juni zu einem Ehrenamts Treff ins Schollaloch ein.

Koblach Rund 140 Jahre lang wurde in der Gemeinde Koblach zwischen Birken und Schlosswald, vom Kohlplatz über Broma bis zur Dürne Torf abgebaut. Das „Scholla steacha“ war damals eine wichtige Einkommensquelle. Im Jahre 1970 wurde das letzte Schollaloch geschlossen. Seit 2011 arbeiten die „Schollasteacher“ mit der Gruppe „Natur z´Kobla“ zusammen für die Erhaltung, Entwicklung und Vermittlung der Natur- und Kulturwerte in Koblach. 2015 konnte das Schollaloch als Standort für Naturentwicklung, Naturbeobachtung und lebendiger Vermittlung des Torfstechens umgesetzt werden. Der Torfaufschluss bietet einen interessanten Einblick in die Moor-Ökologie. Beim Schaustechen wird die Kultur- und Landesgeschichte lebendig. Vielfältige Naturwerte werden am Schollaloch vermittelt.