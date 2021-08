Ehrenamtliche schenken Senioren Zeit

Im Seniorenhaus Schützengarten unterstützen Ehrenamtliche den Pflegealltag, indem sie den Bewohnern Zeit schenken.

Hämmerle hat vor kurzem eine Initiative gestartet, um mehr ehrenamtliche Menschen für die Senioren im Schützengarten zu gewinnen und in deren Tagesablauf zu integrieren. Sie koordiniert in ihrer Funktion die Freizeitgestaltung der Bewohner und betreut die ehrenamtlichen Helfer.

Drei Frauen haben sich bereits auf ihre Initiative gemeldet. Sie bringen den Senioren ein bisschen Abwechslung in den Heimalltag. „Es ist schön, wie mit wenig geschenkter Zeit, ein Mensch ein bisschen mehr Freude im Leben hat“, erzählte Elisabeth Grabher, eine der Ehrenamtlichen im Schützengarten. Sie kommt einmal in der Woche und trifft sich auf einen Plausch mit einer älteren Dame. Eine andere Ehrenamtliche spielt Brettspiele oder geht spazieren. „Wir schauen bedarfsorientiert, was unsere Bewohner brauchen“, so Hämmerle. Mit den Ehrenamtlichen wolle sie auch dem akuten Personal- und Pflegenotstand entgegenwirken. Zudem möchte sie, dass die Gesellschaft wertschätzend mit den Alten umgeht. „Unsere Senioren haben uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Sie verdienen unsere Wertschätzung.“