Ehre, wem Ehre gebührt

Die Marktgemeinde Götzis ehrte junge Götzner für ihre sportlichen Leistungen.

Götzis . In der Kulturbühne amBach in Götzis wurden kürzlich 40 junge Götzner für ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet.

Der Ehrenabend zeigte dabei wieder einmal auf, dass die Jugendarbeit der Götzner Vereine eine große Stütze für das Miteinander in der Marktgemeinde ist und wie erfolgreich die Trainer der Vereine ehrenamtlich ihre Zeit für die Jugend investieren. 40 junge Sportler wurden an diesem Abend für ihre Leistungen ausgezeichnet. Moderiert von Fabian Platter und Niklas Simma vom BORG Götzis wurde an diesem Abend den Mitgliedern des Badminton Verein, dem Schachclub, Karateclub, der Dance Hall Bühnentanzschule, BSV Götzis und der Sportgemeinschaft eine Bühne geboten um die Erfolge zu würdigen.