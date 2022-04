Ehre wem Ehre gebührt

Die Gemeinde Röthis ehrte am vergangenen Wochenende verdiente Funktionäre und Sportler.

Röthis. Um Menschen, die in einem der aktuell 23 Vereine in Röthis jahrelang Verantwortung übernehmen, einen öffentlichen Dank auszusprechen, und um Sportler für ihre Leistungen zu ehren, verleiht die Gemeinde Röthis alle zwei Jahre Funktionärs- bzw. Leistungsabzeichen in Gold, Silber und Bronze zusammen mit einem kleinen Präsent.

Am vergangenen Wochenende war es nach zweijähriger, coronabedingter Verspätung endlich soweit und Röthis ehrte langjährige Vereinsfunktionäre sowie erfolgreiche Sportler aus der Gemeinde. „Das Engagement der Vereine ist für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Gesundheit, für das Ermöglichen von sportlichen Leistungen, für die Brauchtumspflege, für die Sicherheit unserer Gemeinde und vieles mehr von großer Bedeutung“, so Vizebürgermeisterin Ruth Bickel, die mit ihrem Team, dem Ausschuss für Kultur und Vereine, diese Veranstaltung organisierte, bei der Laudatio für die insgesamt 49 Geehrten. Gemeinsam mit Bürgermeister Roman Kopf gab es in weiterer Folge die Abzeichen und Präsente überreicht und auch das Gemeindeoberhaupt sprach den Vereinen in der Gemeinde einen großen Dank für das Engagement aus. Die Ehrung wurde vom Musikverein Harmonie Röthis musikalisch umrahmt und nach der Verleihung wurden die Ehrenzeichen in geselliger Runde gebührend gefeiert. MIMA