Ehre wem Ehre gebührt

Die Gemeinde Röthis ehrte am vergangenen Wochenende verdiente Funktionäre und Sportler.

Röthis . Seit vielen Jahren ist es in Röthis Tradition, herausragende Sportler und Funktionäre für ihre sportlichen Leistungen bzw. ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zu ehren.

In der vergangenen Woche war es nun wieder soweit und die Gemeinde Röthis ehrte langjährige Vereinsfunktionäre sowie erfolgreiche Sportler aus der Gemeinde. Röthis möchte sich dadurch bei den vielen Menschen, die sich bereitfinden, ihre Freizeit herzugeben und als Vorbild zu dienen, bedanken. „Das Engagement der Vereine ist für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Gesundheit, für das Ermöglichen von sportlichen Leistungen, für die Brauchtumspflege, für die Sicherheit unserer Gemeinde und vieles mehr von großer Bedeutung“, so Vizebürgermeisterin Ruth Bickel, die mit ihrem Team, dem Ausschuss für Kultur und Vereine, diese Veranstaltung organisierte, bei der Laudatio für die Geehrten.

Im vollbesetzten Röthnersaal übergaben im weiteren Verlauf Bürgermeister Thomas Bachmann und Gemeindevertreter Harald Rauch die Abzeichen und Präsente an die insgesamt 68 Sportler und Funktionäre. Dazu sprach auch das Gemeindeoberhaupt den Vereinen in der Gemeinde einen großen Dank für das Engagement aus. Die Ehrung wurde vom Musikverein Harmonie Röthis musikalisch umrahmt und nach der Verleihung wurden die Ehrenzeichen in geselliger Runde gebührend gefeiert. MIMA