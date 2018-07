Eheprobleme 2-Punkt-0!

Anna Neuschmid und Manfred Kräutler überzeugten bei der Premiere von „All Inclusive“.

GURTIS Anna Bitschnau (Anna Neuschmid) ist in zweiter Ehe mit Gatte Manfred Bitschnau (Manfred Kräutler) verheiratet. Glücklich sieht jedoch anders aus. Die rosarote Brille ist inzwischen abgelegt und das anfängliche Kribbeln verblasst. Beide haben je einen Sohn aus erster Ehe, Sandro und Vincent. Nachdem der Haussegen etwas schief hängt, soll ein All-Inclusive-Urlaub nach Sansibar frischen Wind in die Ehe bringen. Jedoch mit unterschiedlichen Absichten, denn Manfred will sich von seiner Frau trennen. Dazu braucht er nur noch den perfekten Moment. Der Urlaub scheint ihm geeignet zu sein. „Na, in den zwölf Tagen wird sich schon der passende Moment ergeben.“