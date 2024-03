Ehemalige „Wallis“ lasen in der VS Wallenmahd

Für den heurigen Lesetag hatte man frühere Schüler und Lehrpersonen eingeladen.

Dornbirn. Es ist schon eine ganze Weile her, seit Mert Tekeci die Schulbank im Wallenmahd gedrückt hat, beim frisch pensionierten Thomas Bell nicht – beide ehemaligen „Wallis“ waren zum Lesetag in ihre frühere Schule eingeladen worden. „Als Lesepaten haben wir heuer pensionierte Kolleginnen und Kollegen, einen ehemaligen Zivildiener sowie zahlreiche Absolventen und Absolventinnen unserer Schule eingeladen. Die Absolventen sollten als ˏrole modelsˊ zeigen, was erreicht werden kann, wenn man fleißig ist, nicht aufgibt und seinen Weg geht“, erzählt die Direktorin der Volksschule Wallenmahd Theresa Zangerle.