Ehemalige Szene-Bar in neuem Gewand

Die Havana-Bar in Bregenz öffnete ihre Pforten mit zwei Partynächten.

Bregenz Das In-Lokal der 80er und 90er Jahre, die „Royal-Bar“ in der Quellenstraße in Bregenz, ist wieder ein Treffpunkt für Nachtschwärmer sowie Freunde von Latino-Musik geworden. Nach einem mehrwöchigen Umbau sowie der Erweiterung um eine Tanzfläche hatte Inhaber Jochen Bentele samt Team beim zweitägigen Opening der „Havana-Bar & Dance“ Grund zum Feiern. Zahlreiche Freunde und Bekannte folgten der Einladung und waren sich einig, dass das Lokal, das täglich ab 18 Uhr geöffnet ist und an Wochenenden von DJs bespielt wird, eine Bereicherung der Bregenzer Nachtgastronomie darstellt. Mit von der Partie waren neben vielen anderen Bürgermeister Michael Ritsch, der dem Betreiber als Gastgeschenk ein Buch über die Landeshauptstadt überreichte, der Präsident des Vorarlberger Fußballverbandes Horst Lumper, Christian Micheluzzi (“Der Grüne”), der ehemalige Vizepräsident der Bregenzer Festspiele Willi Muzyczyn, Bergfex Roman Horner, Stefan Tomaselli (VKW) sowie Werner Antoniazzi und Andreas Ritschel (Mercedes Schneider). Die Architekten Hermann Boss und Manfred Plankel, Gastro-Urgestein Mandy Strasser, Postamtsdirektor Volker Schiener, Schulleiter Dietmar Fesenmeier, Manfred Baldauf (Dachdeckerei/Spenglerei) und Juwelier Cemal Zengin stellten sich ebenso als Gratulanten ein.