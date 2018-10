Ehemalige Adlerwarte am Pfänder: Das ist geplant

Seit der Schließung der Adlerwarte am Pfänder im Jahr 2016 wurde diese nur sporadisch genutzt. VOL.AT hat sich nach der weiteren Nutzung erkundigt.

Als 2016 bekannt wurde, dass die Adlerwarte am Pfänder in Bregenz entgültig schließen würde, sorgte das für Wirbel in der Bevölkerung. Jahrzehntelang war die Warte mit ihren Flugshows rund um Adler, Geier und Falken ein Muss beim Besuch des Bregenzer Hausberges. Während der zugehörige Alpenwildpark noch heute ein großer Publikumsmagnet ist, wurde es still um die andere Attraktion.