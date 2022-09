Ehe zu dritt: Diese Männer haben sich das Ja-Wort gegeben

Wie ist es, eine Ehe zu dritt zu führen? Die drei Steirer Marcel, Marco und Michel haben sich bei einer freien Trauung das Ja-Wort gegeben und zeigen auf Social Media, wie eine Ehe zu dritt funktioniert.

Schon über sechs Jahre führen Marco (32), Marcel (35) und Michel (24) eine Beziehung. Das Trio gibt auf Social Media Einblicke in ihr Beziehungsleben zu dritt und hat sich kürzlich das Ja-Wort bei einer freien Trauung gegeben. Dabei möchten sie unter anderem über Polyamorie aufklären. Zu sehen sind "Die Mätzchen", wie sie sich nennen, auf Instagram und TikTok.

Um Vorurteile abzubauen

"Wir möchten uns als Familie so zeigen wie wir sind und damit dazu beitragen Vorurteile und Stigmatisierungen gegenüber polyamoren Beziehungen abzubauen", wie das Trio auf Instagram erklärt. Bevor Michel dazukam, führten Marcel und Marco eine Beziehung zu zweit. Bereits 2011 wurden die zwei ein Paar und ein Jahr später folgte die Hochzeit - doch damit kamen auch die ersten Eheprobleme zum Vorschein. Es fehlte etwas Spannung in der Beziehung, wie sie erklären.

Keinen Partner vernachlässigen

Bald darauf trat eben Michel in ihr Leben: Seit 2016 führen sie jetzt eine Beziehung zu dritt. "Die Zweisamkeit ist wie die Dreisamkeit ein wichtiger Bestandteil einer polyamoren Beziehung. Jeder von uns hat drei Beziehungen die Aufmerksamkeit und Pflege erfordern. Wichtig im Bezug auf Zweisamkeit in polyamoren Beziehungen ist es, keinen der Partner zu vernachlässigen oder zu bevorzugen, sondern die emotionalen Bedürfnisse beider Partner ernst zu nehmen", so das Trio.