EHC Wildcats Lustenau stehen vor dem Meistertitel

Die Wildcats aus Lustenau möchten sich im Finale der zweiten österreichischen Damen Eishockey Bundesliga den Meistertitel krallen.

Die Vorzeichen für dieses Unterfangen stehen sehr gut. Das Hinspiel in Innsbruck konnten die Lustenauer Ladies mit 5:1 gewinnen und gehen somit mit einem 4-Tore-Polster ins Rückspiel. Das entscheidende Spiel geht am Samstag, 7. März 2020 um 11.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau über die Bühne.