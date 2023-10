EHC-Schlussoffensive brachte den erwünschten knappen Heimsieg

Einen 3:2 Arbeitssieg feiert der EHC Lustenau gegen die Steel Wings Linz.

Über den Großteil des Spieles waren die Stahlstädter ein ebenbürtiger Gegner. Erst in den letzten Minuten konnte der EHC die Entscheidung herbeiführen und sich in der Tabelle wichtige drei Punkte anschreiben lassen. Vater des Erfolges war Max Wennlund, der für Lustenau zwei Tore erzielte.



Wie aus der Pistole geschossen starteten die Lustenauer in den ersten Spielabschnitt und schnürten die Oberösterreicher im Verteidigungsdrittel ein. Ein zählbarer Erfolg konnte jedoch nicht herbeigeführt werden. Mehr und mehr erholten sich die Linzer aus der Umklammerung und konnten selbst einige Möglichkeiten herausarbeiten. Trotzdem ging es mit einem torlosen Remis in die erste Pause.



Im zweiten Drittel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gäste aus Linz die besseren Möglichkeiten vorfanden. In der 30. Minute waren es die Oberösterreicher, die durch Ben Grasser den ersten Treffer dieses Abends erzielten. Es bedurfte einer Überzahlsituation, ehe auch der EHC Lustenau über den ersten Treffer jubeln konnte. Es waren die Schweden, die für Lustenau diesen Ausgleichstreffer herbeiführten. Nach Vorarbeit von Jesper Öhrvall und Mikael Johansson war es Max Wennlund, der diesen Treffer erzielte. Kurz vor Drittelsende gingen die Linzer durch Manuel Feldbaumer abermals in Führung und so musste Lustenau im letzten Drittel einem Rückstand nachlaufen.



Wie schon zu Beginn des ersten Drittels übte Lustenau sehr viel Druck auf die Gäste aus – diesmal jedoch mit Erfolg. Nach Vorarbeit von Albert Krammer erzielte Jesper Alasaari in der 42. Minute den wichtigen Ausgleichstreffer. In weiterer Folge hatten beide Teams Möglichkeiten, abermals in Führung zu gehen. In der 55. Minute bot sich Lustenau durch eine kleine Bankstrafe der Linzer die Möglichkeit, erstmals an diesem Abend in Führung zu gehen. Abermals war es Max Wennlund, der durch einen schönen Treffer die Lustenauer jubeln ließ. In den letzten Minuten drängte Linz auf den Ausgleich, doch Lustenau rettete den Sieg über die Zeit.



EHC Lustenau : Steel Wings Linz 3:2 (0:0 / 1:2 / 2:0)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wennlund (33. Min. / 56. Min.), Jesper Alasaari (42. Min.)

Torschützen Steel Wings Linz: Ben Grasser (30. Min.), Manuel Feldbaumer (40. Min.)