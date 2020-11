EHC reagiert prompt auf die Offensivschwäche

Der Doppelstaatsbürger Zintis Nauris Zusevics verstärkt ab sofort den Sturm der Lustenauer

Das Team von HDD Jesenice gilt als körperlich starkes Team und technisch sehr gut beschlagen. Von den bisherigen sechs Spielen in dieser Saison gingen sie viermal als Sieger vom Eis. Gegen Laibach gab es sowohl ein Unentschieden als auch eine Niederlage. Ihr Können bewiesen sie am vergangenen Wochenende als sie gegen die VEU in Feldkirch mit 4:2 als Sieger vom Eis gingen. Dabei überzeugten sie mit schnellen, schnörkellosen und zielstrebigen Spielzügen. In der Verteidigung standen sie recht sicher und im Sturm nützten sie ihre Möglichkeiten. Genau diese Tugenden bedarf es beim EHC Lustenau, um in Slowenien Punkte ergattern zu können.

Um der Torflaute in den letzten Spielen entgegenzuwirken, wurde der EHC Lustenau nochmals auf dem Spielermarkt tätig und verpflichtete mit sofortiger Wirkung den 26-jährigen Doppelstaatsbürger Zintis Nauris Zusevics. Der in Riga geborene Stürmer war in den Teams der lettischen Nachwuchs-Nationalteams und ist in Österreich kein Unbekannter. Seit seiner Jugend war er bei den Graz 99ers engagiert und bestritt bereits über 370 Spiele in der EBEL. „Wir freuen uns, dass sich Zintis für den EHC Lustenau entschieden hat. Er spekuliert noch für die diesjährige Saison mit einem Engagement in der bet-at-home ICE Hockey League. Bis dahin wird er den Sturm unseres Teams verstärken“, so Lustenaus Präsident Herbert Oberscheider, der hofft, dass Zusevics bereits beim Spiel gegen Jesenice spielberechtigt ist. „Zintis ist am Donnerstag in Zürich gelandet und absolvierte als erstes einen COVID-19-Test. Ist dieser negativ und die Spielgenehmigung trifft rechtzeitig im Büro des EHC Lustenau ein, ist Zintis in Jesenice mit dabei“, so Präsident Oberscheider abschließend.