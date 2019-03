EHC Lustenau will schnell ins Viertelfinale

Mit zwei Siegen gegen Gröden kann und will der EHC Lustenau das Viertelfinale in der Alps Hockey League erreichen.

Am Dienstag beginnen die mit Spannung erwarteten Pre-Play-Off Spiele. Dabei rittern sich die Teams von Rang fünf bis Rang zwölf der Grunddurchgangs-Tabelle um die vier verbleibende Play-Off Plätze, die die Teilnahme an den Viertelfinal-Spielen garantieren. In dieser Serie trifft der EHC Alge Elastic Lustenau auf das Team des HC Gröden, welches vom ehemaligen Lustenau-Trainer Timo Keppo gechoacht wird. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist am Dienstag um 19.30 Uhr.

In dieser best of three Serie ist natürlich jedes Spiel von enormer Bedeutung. Die Lustenauer wollen an die Leistungen bei den letzten Spielen anschließen und sich mit einem Heimerfolg eine gute Ausgangsposition für die weiteren Begegnungen in dieser Serie schaffen. Leicht werden es die Südtiroler den Lustenauern jedoch nicht machen. Grundsätzlich haben die Lustenauer die bessere Qualität in der Mannschaft. Nun ist es wichtig, „die überschüssigen PS auch auf die Straße zu bringen“. Zu unterschätzen sind die Italiener keinesfalls und es bedarf einer soliden Mannschaftsleistung, um am Dienstag Abend als Sieger vom Eis gehen zu können.