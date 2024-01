EHC Lustenau will mit einem Heimsieg in die Zwischenrunde starten

Zu Beginn der Zwischenrunde trifft der EHC Lustenau am Samstag zu Hause auf das Team der Unterland Cavaliers. Dabei will sich das Team rund um Kapitän Max Wilfan für die beiden knappen Niederlagen gegen die Südtiroler im Grunddurchgang revanchieren und sich wichtige Punkte in der Qualifikationsgruppe B anschreiben lassen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

Mit der Zwischenrunde beginnt am kommenden Samstag die zweite Phase der Alps Hockey League. Die Karten werden neu gemischt und jedes Spiel ist im Hinblick auf die Qualifikation zu den Pre-Play-Offs enorm wichtig. In den kommenden acht Spielen müssen sich die Teams beider Qualifikationsgruppen beweisen und einen der beiden ersten Plätze in der jeweiligen Tabelle einnehmen. Diese vier Mannschaften bestreiten in weiterer Folge die Pre-Playoffs. Die beiden Sieger aus den Pre-Playoff-Serien stoßen zu den sechs bereits qualifizierten Teams in die Playoffs.

Der Aufwärtstrend des EHC Lustenau in den letzten Spielen ist klar erkennbar. Die Tugenden, die sie in den letzten beiden Partien gegen den EK Zell am See an den Tag legten, müssen sie auch in der Zwischenrunde weiter forcieren. Mit Sicherheit hat der EHC Lustenau die Qualität, um diese Zwischenrunde zu überstehen und in die Pre-Playoffs einzuziehen. Um dieses Ziel zu erreichen wäre ein Heimsieg am Samstag gegen die Unterland Cavaliers enorm wichtig – dies wäre in Punkto Selbstvertrauen sehr wichtig für die bevorstehenden Spiele. Matchbeginn am Samstag in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.