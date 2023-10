EHC Lustenau will gegen Linz zurück auf die Siegerstraße

Leider konnte der EHC Lustenau auswärts gegen Jesenice und Celje keine Punkte mit nach Hause nehmen. Am Donnerstag möchte der EHC Lustenau mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Linz zurück auf die Siegerstraße und sich wichtige Punkte in der Tabelle gutschreiben lassen. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.