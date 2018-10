EHC Lustenau verteilte keine Gastgeschenke

Das Team des EHC Alge Elastic Lustenau möchte seinen Siegeslauf fortsetzen.

Die Sticker wollen dem Neueinsteiger in die Alps-Hockey Liga 2018/19 aus Mailand keinerlei Willkommensgeschenke machen. Mit viel Energie möchten die Lustenauer von Beginn an klar machen, dass die Trauben in der Rheinhalle Lustenau sehr hoch hängen. Außerdem ist geplant, den Siegeslauf der letzten Tage fortzusetzen und im gesamt sechsten Aufeinandertreffen mit den Teams aus Italien in dieser Saison den fünften Sieg verbuchen.