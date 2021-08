EHC Lustenau verteidigt den Turniersieg in Feldkirch

Klarer 3:0-Finalerfolg der Sticker bei Ländle-Konkurrent VEU Feldkirch.

Im ersten Abschnitt des Finales macht die Scoring Effizienz den Unterschied. Während die VEU Cracks zu viele Chancen liegen lassen, agierte der EHC eiskalt und abgebrüht. Nach knapp zwei Minuten hatte der EHC Keeper die Führung der VEU mit einer Glanzparade verhindert. Der EHC ließ die VEU weiter anstürmen und setzte auf schnelles Umschaltspiel. In der vierten Spielminute war es dann EHC Goalgetter Chris D’Alvise der sich die Scheibe an der Mittellinie erkämpfte und alleine auf Caffi zog. Mit einem Handgelenkschuss erzielte der Kanadier die Führung für den EHC. Alessandro Togni erhöht noch vor dem Seitenwechsel auf 0:2 für die Sticker.

Im mittleren Abschnitt neutralisierten sich die Teams größtenteils, das Tempo blieb aber dennoch hoch. Trotz bemühen der Hausherren gelang der Anschlusstreffer nicht und der EHC verwaltete die Führung geschickt. So ging es mit dem 0:2 zum zweiten Mal in die Kabinen.

In den letzten zwanzig Minuten war zunächst der EHC die aktivere Mannschaft und suchte die endgültige Entscheidung. Die Montfortstädter versuchten mit etwas defensiverem Spiel die gefährlichen Konter der Gäste zu unterbinden und kamen so weniger in die Offensivzone der Lustenauer. In den letzten 10 Minuten entwickelte sich dann nochmals ein offener offensiver Schlagabtausch. Powerplaysituationen blieben auf beiden Seiten aber ungenützt und so musste die VEU zum Schluss volles Risiko gehen. Caffi ging vom Eis und die VEU Cracks drängten auf den Anschluss. Kurz vor dem Schlußpfiff konnte Dominik Haberl mit einem Empty Net Goal noch zum 0:3 abstauben.