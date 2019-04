EHC Lustenau verpflichtet schwedischen Verteidiger

Der EHC Lustenau präsentiert bereits den dritten Neuzugang für die Alps Hockey League 2019/20.

Mit dem 24-Jährigen Verteidiger Anton Johansson wird die Defensive für die kommende Saison weiter gestärkt. Johansson spielte in der abgelaufenen Saison beim schwedischen Klub IF Troja-Ljungby in der Division 1, der dritthöchsten Spielklasse in Schweden. Für ihn ist Lustenau die erste Station außerhalb Schwedens. Mit guten Leistungen will er sich für weitere Aufgaben in Mitteleuropa empfehlen.