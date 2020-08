EHC Lustenau verpflichtet schwedischen Topstürmer

Der EHC Lustenau bestätigt die Verpflichtung des schwedischen Stürmers Emil Bejmo für die kommende Saison.

Der dreißigjährige in Karlstad geborene Schwede komplettiert somit das Legionärskontingent der Sticker. Bejmo spielte in der letzten Saison bei Mora IK in der zweithöchsten schwedischen Liga.

Für den dreißigjährigen Schweden ist es nach dem Engagement beim norwegischen Klub Stjernen in der Saison 2010/11 die zweite Auslandsstation. In seiner bisherigen Laufbahn spielte er vor allem in der zweithöchsten schwedischen Liga, kann jedoch auch auf über 60 Spiele in der höchsten schwedischen Liga verweisen. Zusätzlich war er in seiner Jugendzeit ein fixer Bestandteil der schwedischen Nationalmannschaft in den Nachwuchsabteilungen.