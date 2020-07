EHC Lustenau verpflichtet lettischen Verteidiger

Mit dem 21-jährigen Letten Renars Karkls vermeldet der EHC Lustenau den nächsten Neuzugang für die kommende Saison.

Der in Dobele, Lettland geborene Verteidiger spielte in der vergangenen Saison in der nordamerikanischen Junior Hockey League (NAHL) für die Jamestown Rebels und erzielte in 33 Spielen 6 Tore und gab 9 mal den entscheidenden Pass. Karkls kann auf zahlreiche Einsätze in den lettischen Nachwuchsabteilungen verweisen. Im Jahr 2019 lief er erstmals für die lettische Nationalmannschaft auf. Auch durfte er im selben Jahr bei Dinamo Riga erstmals KHL Luft schnuppern.