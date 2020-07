EHC Lustenau verpflichtet kanadischen Torhüter

Mit dem 21-jährigen Kanadier Anthony Morrone komplettiert der EHC Lustenau sein Torhütergespann für die kommende Saison.

Somit setzten die Lustenauer mit dem Kanadier sowie Markus Reihs (20 Jahre) auf sehr junge Torhüter. „Neo-Trainer Mike Flanagan hat sich über den Torhüter erkundigt und seine Referenzen überprüft“, so Präsident Herbert Oberscheider. Zuletzt war Morrone bei den Drummondville Voltigeurs in der Quebec Major Junior Hockey League im Einsatz. Der bisherige Einser-Torhüter der Lustenauer steht vor einem Comeback in die Bundesliga. Sowohl der KAC als auch Innsbruck interessieren sich für den Torhüter.