EHC Lustenau verpflichtet einen neuen Torhüter

Auf der Suche nach einem neuen Torhüter ist der EHC Lustenau in der Slowakei fündig geworden

So konnten die Vereinsverantwortlichen aus Lustenau den 29-jährigen Juraj Simboch ins Ländle lotsen. Der in Nitra (SLK) geborene Torhüter stammt aus dem ortsansässigen Verein und wechselte zwischenzeitlich in die tschechische Liga. In der letzten Saison hütete er in Polen für den KH GKS Kattowitz das Tor und kann auf einen Fangquote von 93 Prozent zurückblicken.