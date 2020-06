EHC Lustenau verpflichtet ehemaligen EBEL-Spieler

Brian Conelly kehrt nach einem einjährigen England-Intermezzo nach Vorarlberg zurück

Mit Brian Conelly besetzt der EHC Lustenau den zweiten Legionärsposten. Der 34-jährige Verteidiger hat bereits Ländle Erfahrung, spielte er doch schon drei Saisonen bei den Bulldogs Dornbirn in der EBEL. Conelly unterschrieb in Lustenau einen Zweijahresvertrag und soll die Abwehr der Sticker in der kommenden Saison anführen.

Der in Bloomington, Minesota geborene Verteidiger wechselte erstmals in der Saison 2014/15 nach Europa. Seine erste Station brachte ihn zum schwedischen Topclub Leksands, ehe er in der Folgesaison nach Österreich zu RedBull Salzburg wechselte. Die nächsten drei Saisonen war er bei den Bulldogs in Dornbirn engagiert. Vor der letzten Saison wechselte er zu den Nottingham Panters nach England, wo er auch als Assistant Kapitän fungierte.