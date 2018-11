EHC Lustenau verlor in der Overtime

Eine bittere 1:2-Auswärtsniederlage in der Overtime erlitt der EHC Lustenau in Sterzing trotz großem Kampfgeist.

Vor mehr als 500 Zuschauern gingen die Löwen in Sterzing an die Arbeit. Fokussiert und organisiert gingen die ersten 10 Minuten klar an den EHC Alge Elastic Lustenau. In der 18. Minute konnte Vallerand den Führungstreffer erzielen, doch die Broncos konterten nach 18. Sekunden mit ihrem ersten Tor an diesem Abend!