EHC Lustenau verlor Hit, aber bleibt Vierter

EHC Lustenau muss sich HC Pustertal in der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben

Das Spitzenspiel der Alps Hockey League zwischen dem EHC Lustenau und dem HC Pustertal hielt was es versprochen hat. Zwei Mannschaften mit enorm hohen Speed, schnellen Spielzügen und körperlich intensiv geführten Zweikämpfen standen sich am heutigen Stefanietag in der Rheinhalle Lustenau gegenüber. Den Zuschauern wurde ein tolles und rassiges Spiel geboten, wobei die Südtiroler, die mit gesamt sechs aktuellen italienischen Nationalspieler antraten, in der Verlängerung das bessere Ende für sich hatten und zwei Punkte aus Lustenau entführten.

Von Beginn an spielten beide Mannschaften sehr offensiv und so entwickelte sich die erwartet tolle Partie zwischen den beiden Mannschaften. Schon in der zweiten Minute konnte das Team vom HC Pustertal über den Führungstreffer jubeln. Nach einem Abpraller nütze Tomaso Traversa eine der ersten Möglichkeiten zum 1:0. Lustenau hatte in Folge mehr vom Spiel, doch die gefährlicheren Möglichkeiten hatten die Südtiroler. In der siebten Minute entwischte Massimo Carozza der Lustenauer Verteidigung und lief alleine auf Torhüter René Swette zu. In Extremis konnte Swette einen frühen 0:2 Rückstand vermeiden. Weitere sieben Minuten später kratze Lustenaus Timo Demuth den Puck von der eigenen Torlinie. Kurz vor Drittelsende konnte jedoch Lustenau den Spielverlauf wenden. In der 18. Minute erkämpfte sich Lustenaus Kapitän Max Wilfan den Puck und passte ideal auf den freistehenden Mark Hurtubise. Dieser umkurvte den italienischen Torhüter und netzte zum 1:1 in die Maschen. Dem nicht genug konnte Lustenau 23 Sekunden vor Drittelsende über den Führungstreffer jubeln. Nach einem Abpraller von der Bande hinter dem Tor reagierte Chris D’Alvise am schnellsten und erzielte den Führungstreffer für Lustenau. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Drittelpause.

Schon zu Beginn des zweiten Spielabschnittes zeigte Pustertal, dass sie nicht umsonst eine der besten Powerplay-Mannschaften der Liga sind. Mit einem Gewaltschuss von der blauen Linie erzielte Armin Hofer in Überzahl den Ausgleichstreffer für Pustertal. In der Folge kamen beiden Teams zu einigen Möglichkeiten, doch beide Torhüter zeigten tolle Paraden und konnten weitere Treffer verhindern. Somit ging es mit diesem 2:2 Unentschieden in das letzte Drittel.

Auch in diesem Spielabschnitt zeigten beide Teams, dass sie nicht umsonst unter den Top-Teams der Liga stehen. Chancen beinahe im Minutentakt gab es auf beiden Seiten zu bewundern. Das Spiel stand auf Messers Schneide und beide Teams spielten mit dem Willen, das Spiel für sich zu entscheiden. Trotz vieler Möglichkeiten endete dieses Drittel torlos und so musste die Verlängerung entscheiden. In der 63. Minute nützte Pustertals Stürmer Massimo Carozza einen schnellen Konter zum 3:2 Siegestreffer für den HC Pustertal.

EHC Lustenau : HC Pustertal 2:3 n.V. (2:1 / 0:1 / 0:0 / 0:1)

Torschützen EHC Lustenau: Mark Hurtubise (18. Min.), Chris D’Alvise (20. Min.)