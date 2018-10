EHC Lustenau verlor beim Tabellenführer knapp

EHC Alge Elastic Lustenau muss sich Tabellenführer Pustertal mit 2:1 geschlagen geben.

Von der ersten Minute an war beiden Teams anzumerken, dass sie sich auf dem Eis keinen Meter schenken werden. Im Top-Spiel der achten Runde zwischen dem Tabellenführer HC Pustertal und dem ersten Verfolger, dem EHC Alge Elastic Lustenau ging es vor rund 1.200 Eishockey-Interessierten schon zu Beginn des Spieles hart zur Sache. Alleine im ersten Spielabschnitt verteilte das Schiedsrichter-Duo 20 Strafminuten an die beiden Teams. Die Lustenauer zeigten keinerlei Respekt vor dem Tabellenführer und suchten ihr Glück in der Offensive. Eine Schuss-Statistik von 14:7 im ersten Drittel zeigt die Feldüberlegenheit der Gäste auf dem Eis. Doch sowohl der unter Dauerdruck stehende Torhüter der Südtiroler Colin Furlong als auch Lustenauer Keeper Maris Jucers hielten ihren Kasten sauber. Somit ging es mit einem für die Gastgeber schmeichelnden 0:0 in die erste Drittelpause.