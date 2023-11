EHC Lustenau verliert gegen Salzburg II knapp

Trotz einer stark verbesserten Leistung gegenüber dem Spiel am Freitag gegen Celje kassierte der EHC Lustenau gegen Salzburg eine 3:5 Heimniederlage. Zu viele Strafen waren schlussendlich ausschlaggebend dafür, dass es nicht für einen Punktezuwachs für die Lustenauer reichte.



Von Beginn an waren die Gäste aus Salzburg die tonangebende Mannschaft. So bewahrte Lustenaus Torhüter Felix Nussbacher die Heimmannschaft in den ersten Minuten vor einem raschen Rückstand. In der fünften Minute nutze Salzburg eine Überzahl zur Führung. Lustenau stemmte sich jedoch dagegen und kam auch zu einigen Möglichkeiten. Weitere Treffer wollten jedoch im ersten Spielabschnitt keine fallen und so ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die erste Pause.



Auch zu Beginn des zweiten Drittels war Salzburg die aktivere Mannschaft und gingen in der 26. Minute mit 2:0 in Führung. Kurze Zeit später hatte Lustenau mittels eines Penaltys die Möglichkeit, den Rückstand zu reduzieren, doch Max Wennlund scheiterte am Gästetorhüter. In der 36. Minute nutze Salzburg eine doppelte Überzahl zum vorentscheidenden 3:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die zweite Pause.



Völlig verwandelt kam Lustenau aus der Kabine uns setzte nun die Salzburger unter Druck. So konnte das Heimteam durch Jesper Öhrvall, der am heutigen Tag Geburtstag feierte, in der 44. erstmals über einen Torerfolg jubeln. In der 56. Minute dann die vermeintliche Vorentscheidung. Mit einem Shorthander erzielten die Salzburger den vierten Treffer. Doch Lustenau steckte nicht auf und nur eine Minute später war es Eigenbauspieler Robin Wüstner, der mit einem Treffer nochmals Hoffnung aufkommen ließ. In der 58. Minute erzielte Jesper Alasaari den dritten Treffer für den EHC und mit einem Mann mehr auf dem Eis drängte Lustenau auf den Ausgleich. Coach Philipp Winzig ersetzte den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Anstatt des verdienten Ausgleichstreffers waren es jedoch die Salzburgern, die durch einen Empty-Net Treffer abermals jubeln durften.



EHC Lustenau : Salzburg Juniors 3:5 (0:1 / 0:2 / 3:2)

Torschützen EHC Lustenau: Jesper Öhrvall (44. Min.), Robin Wüstner (57. Min.), Jesper Alasaari (58. Min.)

Torschützen Salzburg Juniors: Vadim Schreiner (5. Min.), Jesse Helander (26. Min.), Paul Vinzens (36. Min.), Vasily Zelenov (56. Min.), Devin Steffler (60 Min.)