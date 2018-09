EHC Lustenau verliert gegen Meister Asiago knapp

Nur um ein Tor musste sich der EHC Lustenau auswärts beim Meister Asiago geschlagen geben.

Auch im zweiten Spielabschnitt hatten die Venetier den besseren Start und setzten Lustenau unter Druck. In der 23. Minute war es Enrico Miglioranzi, der Asiago mit 3:1 in Führung brachte. Doch die Lustenauer ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und mit Asiago durchaus mithalten. So blieb das Spiel weiterhin sehr spannend. In der 31. Minute konnte Dominik Oberscheider nach Vorarbeit von Stefan Hrdina und Adis Alagic den verdienten Anschlusstreffer erzielen. Mit einem Torschußverhältnis von 7:6 für die Lustenauer ging es mit diesem knappen Zwischenstand in die zweite Drittelpause.