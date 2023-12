EHC Lustenau verliert gegen Cortina

Erst nach Penaltyschießen musste sich der EHC Lustenau dem S.G. Cortina mit 2:3 geschlagen geben. Die Lustenauer – angetreten ohne die beiden Legionäre Jesper Öhrvall und Max Wennlund zeigten eine ambitionierte Leistung und hätten sich einen Sieg durchaus verdient.



Von Beginn an entwickelte sich in der Lustenauer Rheinhalle eine schnelle und intensive Partie zwischen den beiden Teams. Oftmals standen die Torhüter im Vordergrund und konnten sich mehrmals auszeichnen. Nach einer Drangperiode der Gäste erzielten diese in der 18. Minute den Führungstreffer. Doch Lustenau zeigte sich unbeeindruckt und konnte diese Führung nur 53 Sekunden später im Powerplay durch Mikael Johansson egalisieren. So wurden mit diesem Unentschieden erstmals die Seiten gewechselt.



Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte Cortina die besseren Möglichkeiten und ging in der 25. Minute abermals in Führung. Diesmal dauerte die Freude der Italiener jedoch gerade nur 47 Sekunden, ehe Lustenau durch einen mustergültig vorgetragenen Konter durch Neo-Nationalspieler Lenz Moosbrugger nach idealer Vorarbeit von Dominic Haberl abermals zum Ausgleich einnetzen konnte. Verwirrung dann in der 37. Minute. David König bugsierte den Puck mit einem Schlenzer ins Gehäuse der Gäste, doch das Schiedsrichter-Quartett annullierte diesen Treffer wegen angeblicher Torhüterbehinderung. So endete auch dieses Drittel abermals mit einem Unentschieden.



Im letzten Abschnitt hatte Cortina sehr starke Phasen, doch die Lustenauer Verteidigung machte einen ausgezeichneten Job und ließ keinen weiteren Treffer zu. Im Angriff war auch Lustenau sehr gefährlich, konnte jedoch den Gästetorhüter ebenfalls nicht mehr bezwingen. So ging das Spiel in die Verlängerung.



Auch in dieser Überzeit waren beide Schlussmänner trotz mehrerer Möglichkeiten stehts auf dem Posten und so musste das Penalty-Schießen die Entscheidung herbeiführen. Bei diesem Shoot-Out hatten die Italiener das bessere Ende für sich und konnten sich den zweiten Punkt gutschreiben lassen.



EHC Lustenau : S.G. Cortina 2:3 n.P. (1:1 / 1:1 / 0:0 / 0:0) (0:1)

Tore EHC Lustenau: Mikael Johansson (18. Min.), Lenz Moosbrugger (26. Min.)

Tore S.G. Cortina: Noah Zardini (18. Min.), Juko Juhola (25. Min.), Diego Cuglietta (65. Min. / Penalty)